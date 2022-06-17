Надаль подтвердил, что хочет принять участие в Уимблдоне-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что он хочет сыграть на предстоящем розыгрыше Уимблдона.

Отметим, что соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

– Я очень взволнован, поскольку не играл на Уимблдона в последние три года. У меня есть намерение поучаствовать в этом турнире. Лечение и неделя тренировок дают мне надежду, что я смогу выступить, – сказал Надаль на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что из-за проблем со здоровьем испанец пропустит Уимлбдон-2022. В данный момент 36-летний спортсмен является четвертой ракеткой мира.