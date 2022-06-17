Сербский тренер Йоканович заключил двухлетний контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» находится в шаге от того, чтобы объявить о подписании контракта с сербским тренером Славишей Йокановичем.

По информации «РБ-Спорт», руководство бело-голубых уже заключило с 53-летним специалистом трудовое соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Ожидается, что в скором времени столичная команда официально объявит о данной сделке.

Напомним, что Йоканович находится без клуба с ноября прошлого года после того, как покинул расположение «Шеффилд Юнайтед». Он тренировал команду чуть менее четырех месяцев. Также в своей карьере специалист возглавлял «Уотфорд», «Фулхэм», «Партизан» и «Левски».