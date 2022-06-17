Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на «Открытие Банк Арену» (фото)

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что новый наставник клуба Гильермо Абаскаль прилетел в Москву.

По информации источника, 33-летний испанец впервые побывал на домашнем стадионе красно-белых – «Открытие Банк Арене». Также специалист посетил музей столичной команды.

Также в сообщении стало известно, кто войдет в тренерский штаб Абаскаля. Его ассистентом станет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Еще одним помощником испанца будет представитель Боснии Владимир Слишкович.

Напомним, что 10 июня «Спартак» объявила о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Ранее пост главного тренера красно-белых покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством клуб занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России.