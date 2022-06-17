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Канчельскис прокомментировал слухи о договоренности Дзюбы с турецким «Фенербахче»

По данным СМИ, игрок подпишет двухлетний договор.
17 июня 2022 16:19
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы Артема Дзюбы на успешное выступление в чемпионате Турции.

«Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ. Я много играл против турецких клубов. Там болельщики засвистеть могут, если что-то не понравится», – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба согласовал двухлетний договор с «Фенербахче».

Напомним, с 2015 по 2022 года футболист выступал за «Зенит». Он ушел из команды на правах свободного агента.

К слову, в прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.

источник: Чемпионат.com
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