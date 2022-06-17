«Лейпциг» объявил о приобретении полузащитника сборной Австрии Шлагера

Центральный полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Австрии Ксавер Шлагер покинул стан «волков» и перешел в Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба «быков».
Отмечается, что 24-летний хавбек подписал с командой долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Напомним, Шлагер выступал за «Вольфсбург» с июля 2019 года. Всего за зелено-белых он отыграл 81 матч, забил три гола и отдал девять результативных передач. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Зальцбурга».
В составе сборной Австрии полузащитник провел 29 встреч (2 гола).
источник: ФК «РБ Лейпциг»