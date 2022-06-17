«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Брайтона» Биссума

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о переходе в клуб центрального полузащитника «Брайтона» Ива Биссума.

Отмечается, что «шпоры» заплатили за трансфер 25-летнего малийца 29,2 млн евро. При этом лондонская команда заключила с хавбеком до конца сезона-2025/26.

Напомним, что Биссума выступал за «Брайтону» с июля 2018 года, перейдя из «Лилля». В общей сложности он провел за «чаек» 123 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

В составе сборной Мали полузащитник отыграл 18 встреч (3 гола).