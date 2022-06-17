Защитник Милан Гайич официально стал игроком ЦСКА

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич покинул сербский клуб и стал футболистом ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

По информации источника, контракт между командой РПЛ и 26-летним игроком рассчитан до 30 июня 2025 года. Отмечается, что серб пополнил состав красно-синих на правах свободного агента.

Напомним, Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.

Также в своей карьере игрок защищал цвета «Бордо». За сборную Сербии он провел одну встречу.