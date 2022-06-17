Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила имя нового главного тренера. Им оказался 53-летний серб Славиша Йоканович, работавший в АПЛ с «Уотфордом» и «Фулхэмом».

Как сообщается на сайте бело-голубых, специалист заключил однолетний договор. Его соглашение продлят на два сезона в случае успешных результатов.

К слову, помимо клубов АПЛ Йоканович также тренировал «Партизан», с которым дважды выигрывал чемпионат Сербии.

Что касается «Динамо», то ранее москвичей покинул немец Сандро Шварц. Он ушел из команды по собственному желанию и возглавил берлинскую «Герту».