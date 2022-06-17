Силкин скептически отнесся к назначению серба Йокановича на должность главного тренера «Динамо»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу нового наставника московского клуба Славиши Йокановича.

Отметим, что сегодня, 17 июня, пресс-служба бело-голубых объявила о подписании однолетнего контракта с сербским специалистом. При этом его трудовое соглашение может быть продлено еще на два сезона в случае успешных результатов.

– С учетом того, что иностранцы в «Динамо» ничего не добились, стоило бы посмотреть на своих воспитанников. Тот же Шварц провалил концовку и убежал. К назначению Йокановича отношусь скептически. Он работал во второсортных командах, – цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее в своей карьере 53-летний Йоканович возглавлял три английских клуба, а именно «Уотфорд, «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм». Также специалист тренировал «Партизан» и «Левски».