Роналду решил остаться в «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен отработать свой контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Джонатан Шрагер.

По его данным, 37-летний нападающий счастлив на «Олд Траффорд» и не хочет менять команду.

Ранее сообщалось, что португалец хочет уйти, поскольку англичане не смогли пробиться в Лигу чемпионов. Напомним, «красные дьяволы» заняли 6-е место в АПЛ и остались без главного еврокубка.

Что касается Роналду, то в прошедшей кампании форвард отыграл во всех турнирах 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 ассиста.