Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс»

«Большая семерка» готовит революцию? КХЛ предлагают поделить на два турнира — и это было бы замечательно!

Президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что структура нового сезона до сих пор не утверждена из-за позиции ФХР. «Плеймейкер» выяснил, что стоит за этими новостями.