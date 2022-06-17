Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс»

Центральный полузащитник «Баварии» Марк Рока пополнил состав «Лидса», сообщает пресс-служба «павлинов».
По информации источника, 25-летний испанец заключил с командой АПЛ четырехлетний контракт. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера хавбека оценивается в 12 миллионов евро.
Напомним, что Рока выступал за «Баварию» с октября 2020 года. Всего за мюнхенцев он отыграл 24 матча, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой полузащитник стал двукратным чемпионом Германии.
Ранее в своей карьере испанец защищал цвета «Эспаньола».
источник: ФК «Лидс Юнайтед»