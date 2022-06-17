Дзюба отказал ПАОКу ради перехода в «Фенербахче»

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба решил перебраться в зарубежный чемпионат.

По данным СМИ, российский футболист согласовал двухлетний контракт с турецким «Фенербахче». Однако, клуб из Стамбула – не единственный кандидат на игрока.

Как сообщил журналист Георгиос Сидеридис, Дзюба мог оказаться в чемпионате Греции. Он получил предложение от ПАОКа, но ответил отказом, поскольку хочет перебраться в «Фенербахче».

Напомним, Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он ушел из команды на правах свободного агента.

К слову, в прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.