Ваноли назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Стало известно, за кого голосовал бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли при выборе лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22. Об этом сообщает Sport24.ru.

На первую позицию он поставил полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Вторым в его списке стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Замкнул тройку хавбек красно-белых Виктор Мозес.

Напомним, по итогам голосования лучшим игроком чемпионата России признали Клаудиньо. В прошедшей кампании 25-летний бразилец забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Он помог «Зениту» выиграть четвертый титул кряду.