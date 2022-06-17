Абаскаль рассказал о своей философии футбола

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую тактику хочет привить команде.

«Барселона многое дала мне. Он взрастила мен как игрока и как человека. Философия «Барселоны» - это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать», - приводит слова Ютуб-канал «Спартака».

Напомним, что 10 июня «Спартак» объявила о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Ранее пост главного тренера красно-белых покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством клуб занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России.