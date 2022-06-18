«Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду

«Вест Хэма» рассматривает возможность отдать в аренду полузащитника Николу Влашича, ранее выступавшего за московский ЦСКА, чтобы предоставить ему больше игровой практики. Об этом сообщает Dalmatinski Portal.

По информации источника, 24-летним футболистом интересуются «Хайдук» и «Торино».

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.