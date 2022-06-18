Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

«Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт с нападающим Каримом Бензема. Об этом сообщае итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года, действующий договор рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что 34-летний Бензема является одним из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона-2021/22. На счету француза 44 гола и 15 результативных передач в 46 матчах за «Реал».

Добавим, что форвард помог мадридской команде стать чемпионом Испании и одержать победу в Лиге чемпионов.