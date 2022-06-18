Отец Влашича ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, отреагировал на информацию о возможном возвращении сына в ЦСКА.

«Хотел бы сын вернуться в ЦСКА? Я не хотел бы говорить на эту тему, потому что просто не знаю. Никола провел отличное время и в ЦСКА, и в Москве», - приводит слова Влашича-старшего «Матч ТВ».

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.