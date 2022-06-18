Салихова в жесткой форме раскритиковала РФС за проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что матч за Суперкубок Росси против «Зенита» нужно было провести на нейтральном поле.

По ее словам, выбор Санкт-Петербурга не вписывается ни в какие рамки. Девушка считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение, проигнорировав спортивные принципы.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд, важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы. Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес? То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу, от таксистов до владельцев кафе. Питер и так не обделён вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год», – цитирует Салихову «СЭ».

Напомним, помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.

К слову, поединок за трофей «Спартак» и «Зенит» проведут 9 июля на «Газпром Арене».