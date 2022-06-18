«Марсель» объявил о назначении на должность спортдиректора Хавьера Рибалты

«Марсель» на официальном сайте объявил о назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.

По ранее опубликованной в СМИ информации, стороны заключили трехлетний контракт.

Напомним, что Рибалта проработал в «Зените» с 2018 по 2021 год.

Он начал профессиональную карьеру в «Торино», где работал скаутом. Затем перешел на аналогичную должность в «Милане», потом стал главным скаутом итальянской «Новары».

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».