«Урал» предложил расширить РПЛ. Лига готова обсудить этот вопрос 20 июня

Футбольный клуб «Урал» предложил расширить российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

«Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме.

В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2022/2023 определиться с форматом сезона-2023/2024», – сказали в пресс-службе РПЛ.

Ранее стало известно, что сезон-2022/23 пройдет при участии 16 команд.

Добавим, что клубы РПЛ также рассматривают вариант с введением Кубка лиги.