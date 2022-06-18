Слуцкий изъявил желание бесплатно работать в «Рубине»: тренеру отказали, но понизили оклад в 3 раза

Прошедший сезон РПЛ стал настоящим разочарованием для болельщиков «Рубина». Казанский клуб, претендовавший на еврокубковые места, вылетел в ФНЛ, заняв по итогам чемпионата 15-е место.

Главный тренер команды Леонид Слуцкий решил помочь клубу в непростое время: он изъявил желание работать на бесплатной основе, однако, гендиректор «Рубина» Рустем Саймнов отказался от подобных условий.

Как сообщает «Спорт БО», функционер предложил Слуцкому сократить годовой оклад с 36 до 12 млн рублей. Тренер ответил согласием.

Добавим, что сезон в ФНЛ «Рубин» начнет домашним матчем против московской «Родины». Встреча состоится 17 июля.