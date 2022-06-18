Канчельскис – об игре Промеса: Если у тебя есть самолюбие, докажи, а не начинай гавкать

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Фиорентину», высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию.

Я ему еще тогда сказал, что подпиши контракт на 10 лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак». Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать», – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 30-летний Промес отыграл 31 матч, забил 12 голов и отдал 5 передач.

Что касается его карьеры в Испании, то голландец защищал цвета «Севильи» с 2018 по 2019 год. В его активе 49 матчей, 3 гола и 9 ассистов.