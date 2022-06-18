Владелец «Велеса» заявил, что «Матч ТВ» будет транслировать ФНЛ в сезоне-2022/23

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков рассказал о переговорах между телеканалом «Матч ТВ» и руководством Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по контракту на телетрансляции.

«Контракт еще не заключен, сейчас утрясаются последние параметры, но речь идет о показе нескольких десятков матчей – как на «Матч Премьер», так и на общедоступном «Матче». Плюс превью и программы по итогам тура», – сказал Шиленков, чьи слова приводит Sport24.ru.

Добавим, что по итогам минувшего сезона РПЛ состав участников ФНЛ пополнили казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа».