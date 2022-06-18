Кавазашвили - о возможном переходе Зиньковского: Парень играющий! Все зависит от характера

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход хавбека «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Положительно отношусь к этому переходу. Хороший трансфер. Парень играющий! Посмотрим, жизнь покажет.

Они сильного Бакаева отдали, а взяли нового игрока, который должен войти в колею. Так что сколько ему понадобится времени я не могу вам сказать. Все зависит от характера», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

Напомним, что в минувшем сезоне российской премьер-лиги Зиньковский сыграл 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач, став лучшим ассистентом премьер-лиги.