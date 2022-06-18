«Торпедо» сможет проводить матчи на «Лужниках» с середины сентября

Московское «Торпедо» начнет принимать своих соперников по чемпионату России на БСА «Лужники» с середины сентября.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, после выхода в РПЛ «автозаводцы» при лицензировании заявили основной ареной «Лужники», тогда как резервным стадионом были указаны «Химки».

Выступить в «Лужниках» на старте чемпионата команда не сможет из-за концертов — в июле выступит группа «Руки Вверх!», а затем Григорий Лепс. В сентябре - 10 числа - группа «Ленинград».

Таким образом, «Торпедо» летом сыграет в «Химках», а с 17 сентября команда начнет принимать соперников на «Лужниках».