Бывший вратарь сборной Парагвая Чилаверт выдвинул кандидатуру на пост президента страны

Экс-вратарь сборной Парагвая и один из самых результативных голкиперов в истории футбола Хосе Луис Чилаверт решил подать свою заявку на пост президента страны. Выборы состоятся в 2023 году.

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на El Pais.

Ожидается, что верховный суд Парагвая должен утвердить все кандидатуры до 18 декабря текущего года. Ныне главой государства является Марио Абдо Бенитес.

В ходе футбольной карьеры Чилаверт забил 62 гола со штрафных ударов и пенальти. По этому показателю он долгое время был рекордсменом среди игроков своего амплуа, однако в 2006 году Рожерио Сени установил новое достижение.

В составе сборной Парагвая Чилаверт стал автором восьми голов.