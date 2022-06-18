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Червиченко считает, что переход Дзюбы в зарубежный клуб является рискованным для репутации

Специалист упомянул недавний трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
18 июня 2022 19:47
автор: Александр Бойченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что возможный период Артема Дзюбы в зарубежную команду является рискованным, так как он может не заиграть в новом клубе и испортить себе футбольную репутацию.

«Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет. В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», — сказал Червиченко Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: Sport24.ru
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