Червиченко считает, что переход Дзюбы в зарубежный клуб является рискованным для репутации

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что возможный период Артема Дзюбы в зарубежную команду является рискованным, так как он может не заиграть в новом клубе и испортить себе футбольную репутацию.

«Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным. В чужой стране будут постоянно пихать, говорить, что ты обуза, если у Артема не пойдет. В российском же клубе из середины таблицы или ниже он все еще будет лидером», — сказал Червиченко Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.