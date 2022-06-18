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«Кто мы? Мясо!» Абаскаль обратился к фанатам «Спартака» на русском

Ранее руководство красно-белых объявило о назначении 33-летнего наставника на пост главного тренера команды
«Кто мы? Мясо!» Абаскаль обратился к фанатам «Спартака» на русском
18 июня 2022 20:16
автор: Александр Бойченко
автор фото: Соцсети Гильермо Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал начало своей работы в московском клубе, а также поблагодарил руководство за оказанное доверие.

«Горжусь оказанным мне доверием, не терпится приступить к работе и получить новый опыт в качестве тренера Спартака, самого популярного клуба в России. Хочу поблагодарить президента клуба, его спортивного директора и членов правления за веру в меня», - написал Абаскаль в соцсетях.

Напомним, 10 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Добавим, что 9 июня пост главного тренера красно-белых покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством клуб занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России.

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