«Кто мы? Мясо!» Абаскаль обратился к фанатам «Спартака» на русском

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал начало своей работы в московском клубе, а также поблагодарил руководство за оказанное доверие.

«Горжусь оказанным мне доверием, не терпится приступить к работе и получить новый опыт в качестве тренера Спартака, самого популярного клуба в России. Хочу поблагодарить президента клуба, его спортивного директора и членов правления за веру в меня», - написал Абаскаль в соцсетях.

Напомним, 10 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Добавим, что 9 июня пост главного тренера красно-белых покинул итальянец Паоло Ваноли. Под его руководством клуб занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России.