Романо: «Манчестер Сити» готов продать Зинченко в летнее окно

«Манчестер Сити» готов продать полузащитника сборной Украины Александр Зинченко в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает в соцсетях известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По словам источника, «Манчестер Сити» готов отпустить украинца, потому что клуб хочет купить защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Марка Кукурелью. Напомним, что в последние годы Зинченко играл в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника.

Отмечается, что «Эвертон» нацелился на подписание украинского футболиста. Ранее стало известно, что Зинченко готов рассмотреть вопрос об уходе из «Манчестер Сити», однако заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.

В прошлом сезоне 25-летний игрок сыграл в 15 матчах своей команды в АПЛ и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Зинченко с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.