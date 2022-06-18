«Бедный парень, наверное, он уже жалеет». Перес - о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ», несмотря на многократные предложения «королевского клуба» о переходе в новую команду на выгодных финансовых условиях.

«Бедный парень, наверное, он уже сожалеет», - цитирует Переса Marca.

Мбаппе подписал трехлетний контракт с чемпионами Франции, положив конец слухам о том, что он может перейти в «Реал Мадрид» по свободному контракту.

Напомним, что к составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.