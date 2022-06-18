Олич считает, что Влашич не вернется в ЦСКА

Экс-игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в ЦСКА.

«Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдет. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты», - приводит слова Олича Metaratings.ru.

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.