Камоцци прокомментировал возможный трансфер Зиньковского в «Спартак»

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых.

«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок. Сильнее ли он Бакаева? Бакаев - атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.