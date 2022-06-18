Губерниев - о Суперкубке: А если Зарема и РФС договорились и привлекают внимание к большому матчу?

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев предположил, что Российский футбольный союз (РФС) и супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова договорились о том, чтобы подогреть интерес к матчу за Суперкубок России.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход.

Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной?

Если «Спартак» настоящий чемпион, пускай, приедет в Питер и обыграет «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.

Обе команды встретятся в поединке за Суперкубок России.