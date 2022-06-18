Стала известно, сколько сможет заработать новичок ЦСКА Гайич за три года контракта

Фланговый защитник ЦСКА Милан Гайич сможет заработать за три года игры в составе красно-синих около 3,2 миллиона евро.

Об этом сообщает Mozzartsport.

Согласно источнику, «Црвена Звезда», за которую ранее играл 26-летний футболист, предложила Гайичу повышение зарплаты до 450 тысяч евро за сезон. Милан не стал продлевать контракт с командой и ушел в ЦСКА, где за три года может заработать около 3,2 млн евро. В первом сезоне зарплата Гаича в ЦСКА составит 700 тыс евро., в следующие два года по контракту она увеличится на 100 тыс. ежегодно. В контракт Гаича также включены бонусы за победы в турнирах.

Напомним, Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.