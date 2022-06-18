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«Мы не могли не сделать это фото». ЦСКА обыграл популярный мем с Человеком-пауком

Оба игрока выступают за армейцев.
«Мы не могли не сделать это фото». ЦСКА обыграл популярный мем с Человеком-пауком
18 июня 2022 21:45
автор: Александр Бойченко
автор фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл ситуацию с одновременным нахождением в команде нападающего Адольфо Гайча и флангового защитника Милана Гайича, который был куплен у «Црвены Звезды» в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий выступал за испанскую «Уэску» в Сегунде, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт с армейцами истекает в 2025 году.

Что касается сербского защитника Гайича, то он является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.

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