«Мы не могли не сделать это фото». ЦСКА обыграл популярный мем с Человеком-пауком

Московский ЦСКА обыграл ситуацию с одновременным нахождением в команде нападающего Адольфо Гайча и флангового защитника Милана Гайича, который был куплен у «Црвены Звезды» в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий выступал за испанскую «Уэску» в Сегунде, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт с армейцами истекает в 2025 году.

Что касается сербского защитника Гайича, то он является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.