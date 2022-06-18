Гендиректор «Строгино» - об отстранении Широкова: Все очень раздуто

Генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский прокомментировал отстранение бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

«Не буду ничего комментировать. Тут и нечего комментировать даже. Все очень раздуто. Без комментариев»,- приводит слова Струтынского РИА Новости.

Широков получил дисквалификацию за влияние на судей во время матча молодежных команд клубной лиги чемпионата Москвы «Строгино-2008» - «Родина».

Бывшему футболисту сборной России также придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Широкову придется извиниться перед судьями.