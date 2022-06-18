Медведев - о предложении «Урала» расширить РПЛ: Телегу ставят впереди лошади

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил с заявлением по поводу возможного расширения чемпионата России через один сезон.

«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон. Пока мы свое мнение не изменили.

Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади - появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи.

Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять её нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, руководство «Урала» в лице президента клуба Григория Иванова предложило увеличить количество команд в Российской премьер-лиге с сезона-2023/24.

Ранее Исполком РФС допустил до участия в новом сезоне РПЛ «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».