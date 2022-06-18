«Галатасарай» стал основным претендентом на Дзюбу

Основным клубом из Турции, заинтересованным в переходе бывшего нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, стал «Галатасарай». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, он может удовлетворить финансовые запросы футболиста. От контракта с «Фенербахче» на 1,2 миллиона евро в год Дзюба отказался.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.