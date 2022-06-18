«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Асенсио

«Ливерпуль» проявляет активный интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство английского клуба уже вышло на контакт с окружением 26-летнего испанского игрока. «Реал» готов отпустить Асенсио за 40 млн евро.
Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 235 проведенных матчей за «сливочных», в которых он забил 49 голов и отдал 24 результативных паса. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
источник: The Daily Mail