Ахметов прибыл в расположение «Краснодара»

Экс-игрок московского ЦСКА Ильзат Ахметов практически определился с новым клубом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что 10 июня, 24-летний футболист ушел из московской команды в связи с истечением срока действующего контракта.

По информации источника, Ильзат должен пополнить ряды «Краснодара». Ахметов уже прибыл в расположение «быков».

Напомним, что Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности он провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Рубин». В составе сборной России хавбек отыграл восемь встреч.