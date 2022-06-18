«По Широкову тюрьма плачет». Губерниев - об отстранении бывшего капитана сборной России

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

«Ребята, я правильно понимаю, что по Роману Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Широков получил дисквалификацию за влияние на судей во время матча молодежных команд клубной лиги чемпионата Москвы «Строгино-2008» - «Родина».

Бывшему футболисту сборной России также придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Широкову придется извиниться перед судьями.