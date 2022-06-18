ЦСКА и «Лилль» не могут найти компромисс по трансферу Языджи

Переговоры между руководством ЦСКА и «Лилля» по трансферу турецкого полузащитника Юсуфа Языджи зашли в тупик.

Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Армейцы хотят сбить цену за 25-летнего турка до 6-8 миллионов евро, тогда как «Лилль» требует 12 миллионов.

В то же время «Лилль» хочет продать полузащитника из-за финансовых проблем. Другие европейские клубы также проявляют интерес к Языджи.

Добавим, что в прошедшем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.