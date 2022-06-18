Экс-судья Федотов - об отстранении Широкова: Его надо полностью убрать из футбола

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

«После инцидента с Данченковым я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду», - приводит слова Федотова Sport24.

Широков получил дисквалификацию за влияние на судей во время матча молодежных команд клубной лиги чемпионата Москвы «Строгино-2008» - «Родина».

Бывшему футболисту сборной России также придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Широкову придется извиниться перед судьями.