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Экс-судья Федотов - об отстранении Широкова: Его надо полностью убрать из футбола

Бывший игрок дисквалифицирован на полгода от футбольной деятельности из-за угроз арбитрам.
18 июня 2022 23:32

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

«После инцидента с Данченковым я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду», - приводит слова Федотова Sport24.

Широков получил дисквалификацию за влияние на судей во время матча молодежных команд клубной лиги чемпионата Москвы «Строгино-2008» - «Родина».

Бывшему футболисту сборной России также придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Широкову придется извиниться перед судьями.

источник: Sport24.ru
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