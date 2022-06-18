Неймар: Быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать свой день рождения

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар рассказал о сложностях в жизни спортсмена.

«Нельзя отмечать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и уж тем более свой собственный.

Быть спортсменом непросто, ведь «счастливым можно быть только после окончания карьеры». Какое безумие», — написал Неймар в социальных сетях.

Напомним, ежегодно бразилец широко отмечает день рождения. К примеру, на 27-летие знаменитый нападающий «ПСЖ» организовал большую вечеринку в Париже на Елисеевских полях, куда пригласил одноклубников и просто близких друзей. Всего в мероприятии было задействовано 500 человек.