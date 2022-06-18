Экс-администратор «Спартака» - о возможном трансфере Зиньковского: Молодых игроков брать надо

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых.

«Зиньковский? Не знаю. Ну, свежая кровь нужна, конечно. Молодых игроков брать надо. Но я думаю, что это больше в запас. Мне кажется, в основу ему еще пока рановато», - приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 3,5 миллиона евро.