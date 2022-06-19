«Челси» и «Манчестер Сити» поборются за подписание защитника «Вулверхэмптона» Аит-Нури

Левый защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури может продолжить свою карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах 21-летнего француза заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что руководство «волков» готово продать футболиста в летнее трансферное окно, если за него предложат около 45 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Аит-Нури выступает за «Вулверхэмптон» с октября 2020 года. Всего за команду он отыграл 51 матч, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Анже». В составе молодежной сборной Франции он провел пять встреч.