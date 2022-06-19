Фьюри заявил, что возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» негативно сказалось на результатах клуба

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри высказался о выступлениях нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в сезоне-2021/22.

Отметим, что 37-летний португалец вернулся в стан «красных дьяволов» в августе 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб.

– Когда в вашей команде есть такая суперзвезда, как Роналду, все полагаются на его игру. Футболисты надеются, что он Криштиану будет забивать голы. Если бы его не было в составе, то «МЮ» мог бы играть также успешно, как в позапрошлом сезоне, – цитирует Фьюри The Mirror.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В сезоне-2020/21 команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера финишировала второй.