Дани Алвес опроверг информацию о переходе в «Мальорку»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес, который в ближайшее время покинет каталонцев, опроверг новости о его возможном переходе в «Мальорку».

Отметим, что контракт 39-летнего футболиста истекает 30 июня.

«Это бред! Спасибо», - написал Алвес в соцсетях.

Добавим, что Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 годы, а затем вернулся в клуб в ноябре 2021 года. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.