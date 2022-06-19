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Дани Алвес опроверг информацию о переходе в «Мальорку»

Ранее защитник объявил об уходе из «Барселоны».
19 июня 2022 09:49

Защитник «Барселоны» Дани Алвес, который в ближайшее время покинет каталонцев, опроверг новости о его возможном переходе в «Мальорку».

Отметим, что контракт 39-летнего футболиста истекает 30 июня.

«Это бред! Спасибо», - написал Алвес в соцсетях.

Добавим, что Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 годы, а затем вернулся в клуб в ноябре 2021 года. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

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