«Ливерпуль» не смог договориться с Мохамедом Салахом об условиях нового контракта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, вероятнее всего, уйдет из клуба по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.

Как сообщает The Mirror, переговоры между 30-летним египтянином и «красными» по новому контракту зашли в тупик. Отмечается, что команда готова к тому, что футболист покинет стан «мерсисайдцев» в связи с окончанием срока своего трудового соглашения.

Ранее появилась информация, что форвард дал обещание «Барселоне» перейти в клуб летом 2023 года.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 254 матча, забил 156 голов и отдал 63 результативных паса. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Салаха в 100 миллионов евро.