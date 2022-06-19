Дембеле готов перейти в «Челси» на правах свободного агента

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может пополнить состав одного из клубов АПЛ ближайшим летом.

По информации The Sun, 25-летнего француза хочет подписать «Челси», рассматривающий футболиста в качестве возможной замены форварду Ромелу Лукаку. Как утверждает источник, сам игрок готов к тому, чтобы перейти в лондонскую команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонцев 149 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.